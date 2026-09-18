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Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet e radhës të “Dardanëve” në kuadër të Nations League.
Kosova do të përballet me Irlandën, Austrinë dhe Izraelin, në sfidat e ardhshme të saj në këtë garë.
“Dardanët” synojnë të hyjnë në këto ndeshje me motivim dhe përkushtim maksimal, duke kërkuar të japin më të mirën në secilën përballje, transmeton Klankosova.tv
Vlen të cekët që pjesë e listës është edhe talenti i Bayern Munich, i cili tanimë do të vesh fanellën e dardanëve.
Kosova vazhdon përgatitjet për sfidat e radhës, me synimin për të përfaqësuar denjësisht fanellën dardane në arenën ndërkombëtare.