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Të enjten me fillim nga ora 20:45, në "Fadil Vokrri" kombëtarja e Kosovës do ta luajë ndeshjen në kuadër të Nations League kundër Irlandës.
Sot, selektori Franco Foda, mbajti një konferencë për media ku foli rreth përgatitjeve për katër ndeshjet që i presin "Dardanët".
Ai foli rreth gjendjes me futbollistët e kombëtares, sidomos situatën me Amir Rrahmanin.
Foda tha se është munduar ta bind Rrahmanin, por nuk ka arritur.
“Po, kemi biseduar me Amir Rrahmanin. Sigurisht që detajet që i kemi biseduar mbeten mes nesh. Kam tentuar t’ia ndërroj mendjen, por nuk ka pranuar. I urojmë të gjitha të mirat në të ardhmen e tij", tha ai para mediave transmeton Klankosova.tv.
Strategu gjerman tha se i mbetet të fokusohet në fondin e futbollistëve që ka në dispozicion.