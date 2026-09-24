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Trajneri i Kosovës, Franco Foda, ka thënë që lojtarët e tjerë mund ta tregojnë veten në mungesë të yjeve si Florent Muslija.
Muslija mungon si pasojë e lëndimit, por Foda beson tek përfaqësuesit e tjerë kosovarë.
“I kishim dy ditë në tërësi. Të martën m shumë kemi punuar në ofensivë me intensitetin e lopjës dhe tën njëjtën gjë pres sot skuadra ta tregojë në fushë”, tha Foda për Artmotion.
“Të shqetësuar nuk jemi aq shumë por natyrisht se na mungojnë sikurse Florenti njëjtë edhe Amiri por gjithmonë kur është dikush i lënduar siç është Florenti në këtë rast, mundësinë e kanë të tjerët. Mund të tregojnë veten”.