Lajmet e fundit
Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, dhe mbrojtësi Mërgim Vojvoda kanë folur në konferencë për media para përballjes së së dielës ndaj Austrisë në kuadër të Ligës së Kombeve.
Foda ka pranuar se Austria është favorite e grupit, por ka theksuar se Kosova është e përgatitur për këtë sfidë dhe do të kërkojë të bëjë një paraqitje të mirë.
“Kam thënë edhe më herët se Austria është favorite e grupit. Është e mundur që gjithçka të ndodhë nesër. Ne fituam ndaj Irlandës, të bëjmë më të mirën nesër. Të luajmë me agresivitet si zakonisht”, ka deklaruar Foda.
Tekniku gjerman ka treguar se Kosova e ka analizuar kundërshtarin dhe është e vetëdijshme për mënyrën se si luan Austria.
“E kemi analizuar lojën e tyre. I njoh disa lojtarë që kanë luajtur kur isha unë. E di çfarë na pret. Austria luan në mënyrë agresive, bën presion të lartë, prandaj duhet të bëjmë kundërpresion. Ne jemi të përgatitur, por në fushë do të vendosin detajet”, është shprehur ai.
Foda pret gjithashtu mbështetje të madhe nga tifozët kosovarë në stadiumin “Ernst Happel”.
“Kemi shumë tifozë kosovarë në stadium, kemi vetëbesim, kemi fituar ndeshjet e tjera si mysafir. Nesër do të bëjmë një lojë të mirë”, ka thënë Foda.
Ndërkohë, Mërgim Vojvoda ka folur për gjendjen e skuadrës para sfidës, duke konfirmuar se ekipi është në gjendje të mirë, shkruan Kosovapress, transmeton klankosova.tv.
“Gjendja është e mirë. I gjithë ekipi është në dispozicion. Presim që të jemi gati për ndeshjen e nesërme”, ka deklaruar Vojvoda.
Kosova e nisi Ligën e Kombeve me fitore 1-0 ndaj Irlandës, ndërsa Austria triumfoi 3-1 ndaj Izraelit.
Përballja Austri–Kosovë zhvillohet të dielën nga ora 18:00, në stadiumin “Ernst Happel” në Vjenë.