Lajmet e fundit
FMN-ja tha të enjten se ekonomia globale e kishte përballuar tronditjen energjetike të shkaktuar nga lufta në Lindjen e Mesme më mirë se sa pritej dhe prodhimi ekonomik global pritej të zgjerohej me rreth 3% në vitin 2026, por paralajmëroi se rreziqet mbeteshin të larta.
Julie Kozack, zëdhënëse e Fondit Monetar Ndërkombëtar, tha se çmimet e naftës dhe gazit mbetën të larta dhe tronditja energjetike nga lufta nuk kishte mbaruar. Presionet globale të borxhit po rriteshin gjithashtu dhe procesi i uljes së inflacionit gjatë krizës së kostos së jetesës në vitin 2022 kishte ngecur.
Pritjet globale inflacioniste janë rritur, por mbeten të ankoruara mirë në planin afatgjatë, tha Kozack në një konferencë të rregullt informative të FMN-së, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Deri më tani, pavarësisht gjashtë muajve luftë në Lindjen e Mesme, ekonomia globale ka qenë elastike", tha Kozack, duke shtuar se përdorimi i rezervave të naftës dhe gazit u kishte lejuar disa vendeve të përballonin tronditjet energjetike të shkaktuara nga lufta, ndërsa të tjerat ishin zhvendosur në burime të reja energjie ose kishin vepruar për të frenuar kërkesën.
"Ne mbetemi në rrugën e duhur për një rritje botërore prej rreth 3%, por pasiguria, siç e kemi thënë për një kohë të gjatë, vazhdon të mbetet e lartë", tha ajo.
FMN-ja në korrik parashikoi një rritje globale të ngadaltë prej 3.0% për vitin 2026, krahasuar me një mesatare prej 3.5% të parë në vitet 2024 dhe 2025, dhe parashikimin e saj të prillit prej 3.1%. Në atë kohë, ajo tha se parashikimi supozonte se lufta do të përfundonte në mesin e korrikut, por Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë përshkallëzuar sulmet e tyre dhe lufta është zgjeruar me rritjen e aktivitetit ushtarak në Jemen.