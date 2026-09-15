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Mjekja dhe aktivistja e njohur, Flora Brovina, ka vdekur të martën në moshën 76-vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur të kontributit në shërbim të Kosovës, veçanërisht për të drejtat e grave, të burgosurit politikë dhe çështjen kombëtare.
Brovina, e cila gjatë viteve ’90 ishte aktive në rrethana të vështira, vazhdoi angazhimin e saj edhe pas luftës, duke shërbyer më pas edhe si deputete e Kuvendit të Kosovës. Për kontributin e saj në të drejtat e grave, paqen dhe punën me komunitetet gjatë luftës, ajo u nderua me çmime dhe mirënjohje të shumta.
Ish-i burgosuri politik, Bislim Zogaj, i cili e kishte shoqëruar Brovinën në një pjesë të rrugëtimit të saj, kujton se ajo nuk u ndal së vepruari për vendin deri në ditët e fundit të jetës.
Ai kujtoi edhe angazhimin e Brovinës për të burgosurit politikë, duke theksuar se pas daljes nga burgjet serbe ajo e konsideronte të pamjaftueshëm kontributin e saj dhe vazhdoi aktivitetin në mbështetje të të burgosurve.
Ndërkohë, shoqja e saj, Teuta Hadri, e cilësoi vdekjen e Brovinës si një humbje të madhe për Kosovën, duke kujtuar edhe takimin e tyre pas lirimit të saj nga burgjet serbe.
Flora Brovina do të kujtohet si mjeke, aktiviste dhe politikane, e cila gjatë dekadave të veprimtarisë së saj u angazhua për lirinë, paqen, të drejtat e grave dhe të drejtat e të burgosurve.
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