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Hansi Flick ka konfirmuar se Wojciech Szczesny do të vazhdojë të jetë portieri i dytë i Barcelonës, pavarësisht gabimit të fundit të polakut.
“Szczesny është portieri ynë rezervë. Në fund të fundit, të gjithë bëjmë gabime dhe gjëra të tilla ndodhin”, deklaroi Flick, duke shtuar se portieri e kuptoi menjëherë situatën e vështirë në të cilën ishte futur.
Trajneri gjerman theksoi gjithashtu se Barcelona pësoi edhe një tjetër gol të evitueshëm, por insistoi se gabimet janë pjesë e futbollit dhe se skuadra duhet të qëndrojë e bashkuar./Klankosova.tv