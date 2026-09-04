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Hansi Flick dëshiron që Barcelona të ndahet me Alejandro Balden gjatë afatit kalimtar të janarit, pasi nuk e konsideron më mbrojtësin e majtë si të domosdoshëm për skuadrën.
Sipas “El Nacional”, trajneri gjerman është i shqetësuar edhe se situata e Baldes mund të ndikojë te shoku i tij i ngushtë, Lamine Yamal, transmeton Klankosova.tv.
Barcelona preferon një shitje definitive të 22-vjeçarit në janar, nëse arrin një ofertë të përshtatshme.
Në garë për shërbimet e Baldes raportohet se është edhe Manchester United, ndërsa mbrojtësi po përballet me pasiguri për të ardhmen e tij në “Camp Nou”.