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Pavarësisht nisjes mbresëlënëse të sezonit me 11 fitore në po aq ndeshje në të gjitha garat, te Barcelona kanë nisur të shfaqen problemet e para serioze.
Shkak për këtë është faza defensive, ku trajneri Hansi Flick ka mbetur me shumë pak alternativa në qendër të mbrojtjes, veçanërisht pas lëndimit të danezit Andreas Christensen.
Gjendja në prapavijë u rëndua edhe më tepër në sfidën e fundit ndaj Real Betisit, ku probleme fizike pësuan Eric Garcia, Jules Kounde dhe Gerard Martin, me këtë të fundit që po kalon një rënie të theksuar forme krahasuar me sezonin e kaluar, transmeton Klankosova.tv.
Kjo situatë emergjente pritet ta detyrojë klubin katalunas t'i drejtohet sërish merkatos gjatë muajit janar.
Sipas të përditshmes spanjolle “Diario SPORT”, objektivi kryesor i Hansi Flickut për afatin kalimtar dimëror është mbrojtësi i Stuttgartit, Finn Jeltsch.
Tekniku gjerman e përcjell me vëmendje të madhe Bundesligën, ndërsa 19-vjeçari konsiderohet si një nga talentet më premtues të futbollit gjerman, duke marrë së fundmi edhe ftesë nga kombëtarja e madhe.