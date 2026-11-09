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Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, duket se ka humbur besimin te dy lojtarë të skuadrës. Në fitoren 2-1 ndaj Atletico Madridit, Alejandro Balde nuk u aktivizua fare, ndërsa Gabriel Jesus qëndroi në stol gjatë gjithë ndeshjes. Në anën tjetër, Raphinha luajti të gjitha 90 minutat.
Situata e Baldes është shqetësuese, pasi Flick ka kërkuar më herët që mbrojtësi të rikthejë vetëbesimin dhe nivelin e tij. Edhe Gabriel Jesus nuk po arrin të bindë trajnerin gjerman, i cili nuk i dha asnjë minutë në këtë takim.
Këto vendime shtojnë pikëpyetjet për të ardhmen e dy futbollistëve dhe i japin Decos detyrën të vlerësojë nevojat e skuadrës para afatit kalimtar të janarit. Megjithatë, për momentin nuk ka konfirmim se Flick ka kërkuar largimin e tyre.