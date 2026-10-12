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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk ka dashur të komentojë deklaratën e zëvendëskryeministrit serb, Ivica Daçiq, se flamuri serb “herët a vonë do të valëvitet mbi Prizren”.
Kurti është pyetur nga gazetarët për këtë deklaratë të Daçiqit, por ai nuk e ka komentuar një të tillë, duke thënë se është vonë me agjendë.
“Ka dhënë deklarimet ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, më duhet të shkoj për 20 minuta”, ka thënë shkurt Kurti, kur është pyetur nga gazetarët.
Daçiq, njëherësh kryetar i Partisë Socialiste të Serbisë, më 7 tetor, gjatë një tubimi zgjedhor në Rashkë, deklaroi se “flamuri serb do të valëvitet herët a vonë mbi Prizren.”
Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, i cili e ka cilësuar atë si dëshmi të ambicieve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës, duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që t’i dënojë këto veprime.
Deklarata e Daçiqit ka nxitur reagime të shumta, e cila është dënuar nga zyrtarë brenda Kosovës, krerë institucionalë të Shqipërisë, dhe zyrtarë të vendeve evropiane. /EO