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Një flamur gjigant kuqezi, me emblemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, është shpalosur në protestën që po mbahet sot në sheshin “Skenderbeu” në Prishtinë.
Në protestë janë mbledhur qytetarë të shumtë të moshave të ndryshme, nga të rinj e deri te të moshuar, ndërsa të pranishëm janë edhe figura publike dhe përfaqësues politikë, raporton Klankosova.tv.
Protestuesit po shprehin mbështetjen e tyre për ish-krerët e UÇK-së, në kuadër të protestës kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë.