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Monitoruesi dhe hulumtuesi ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD), Flamur Kabashi, ka kritikuar mënyrën e menaxhimit të procesit gjyqësor në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Në “Rubikon” të Klan Kosovës, Kabashi ka thënë se gjatë monitorimit të procesit janë evidentuar raste kur trupi gjykues ka pasur rol aktiv në marrjen në pyetje të dëshmitarëve, përfshirë edhe raste me pyetje sugjestive.
Sipas tij, pyetjet e tilla janë të ndaluara në sistemin juridik të Kosovës, veçanërisht në rastet e krimeve të luftës.
Kabashi ka kritikuar edhe menaxhimin e kohës nga trupi gjykues, duke thënë se dështimet e njëpasnjëshme të seancave kanë ndikuar në zgjatjen e procesit dhe në qëndrimin e të akuzuarve për gati gjashtë vjet në paraburgim.
Ky trup gjykues është dashur që ta menaxhojë periudhën kohore në mënyrë më efikase, që të mos raportojmë për dështime të njëpasnjëshme të seancave”, ka deklaruar ai.
Sa u përket dokumenteve të ardhura nga Serbia, Kabashi ka sqaruar se administrimi i tyre nga gjykata nuk nënkupton domosdoshmërisht se atyre u është dhënë besim si prova.
Tani në rastin konkret ne jemi duke folur për një volum të jashtëzakonshëm të provave materiale ëh prova të cilat në vazhdimësi janë proklamuar që kanë ardhur nga shteti serb dhe në rast se kemi pasur prova të cilat kanë pasur dyshime në origjinën e tyre pra si njëra ndër rrethanat që mundesh me shpall si provë të papranueshme sepse origjina e tyre është e kontestueshme atëherë normalisht që nuk është dashur fare të administrohen gjatë procesit mirëpo në raste se është ditur saktë mënyra se si është prodhuar ai dokument koha periudha atëherë trupi i gjykues e ka vlerësuar dhe i ka administruar, por nuk do të thotë që ja falë besimin provave me rastin e shpalljes së verdiktit të aktgjykimit final”, ka thënë Kabashi.