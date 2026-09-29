Lajmet e fundit
Një shtëpi banimi është përfshirë nga flakët gjatë ditës së sotme në qytetin e Vushtrrisë.
Menjëherë pas marrjes së informatës, në vendngjarje kanë dalë ekipet e zjarrfikësve për të lokalizuar dhe shuar flakët.
Lajmin e ka konfirmuar për Klankosova.tv komandanti i zjarrfikësve në këtë komunë, Fadil Hyseni, i cili bëri të ditur se ekipet emergjente ndodhen ende në terren duke punuar për shuarjen e plotë të flakëve.
“Rreth orës 18:00 kemi pranuar informatën nga pronari për djegien e një shtëpie këtu në Vushtrri. Çka mundem me konfirmu është që nuk ka të lënduar, ndërsa jemi ende në ndërhyrje për lokalizimin e gjithë zjarrit. Ka vetëm dëme materiale, kurse shkaqet e zjarrit ende nuk janë bërë të ditura“, tha Hyseni.
Ekipet e zjarrfikësve po vazhdojnë operacionin në vendin e ngjarjes, teksa rrethanat dhe shkaqet që çuan në shpërthimin e zjarrit pritet të zbardhen nga organet kompetente pas sanimit të situatës.