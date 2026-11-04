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Ish-deputeti Haki Abazi ka kritikuar performancën e Qeverisë Kurti, duke vlerësuar se ministrat kanë dështuar në përmbushjen e objektivave dhe realizimin e projekteve të planifikuara.
Në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Abazi e përshkroi gjendjen me një shprehje të veçantë: “Fjalë Demush, punët kërkush”.
Ai tha se ekziston një dallim i madh ndërmjet planifikimit dhe realizimit të projekteve, duke e vlerësuar me zero performancën e ministrave, si të qeverive të kaluara, ashtu edhe të atyre aktuale.
“Performanca e ministrave është zero, edhe të atyne të kalumve, edhe këtyne tash. Tash këta sigurisht kanë me u arsyetu me faktin që ka pasë bllokadë institucionale, po është një matricë e matjes së performancave të ministrive, ku tregohet, për shembull, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë as 2 për qind nuk ka arritë me i përmbushë objektivat”, deklaroi Abazi.
Sipas tij, objektivat e ministrive nuk mund të realizohen pa ekzekutimin e planeve konkrete, ndërsa kritika e tij lidhet pikërisht me mungesën e rezultateve në zbatimin e projekteve të paralajmëruara.