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Ruben Amorim ka festuar fitoren e madhe të Milanit ndaj Interit me rezultat 3-1, por trajneri portugez ka kërkuar qetësi, duke theksuar se një fitore nuk ndryshon gjithçka brenda natës.
“Jam vërtet krenar për atë që bënë lojtarët e mi. Pas humbjes ndaj Bolognës, ata kishin shumë dëshirë për t’u rikthyer. Që nga minuta e parë e ndjeva se ishim gati për të qenë konkurrues. Ishim të qetë, të përqendruar dhe të gjithë së bashku ishim skuadër më e mirë”, deklaroi Amorim.
Trajneri i Milanit u ndal edhe te atmosfera e jashtëzakonshme në San Siro, duke e cilësuar këtë si derbin më të bukur që ka përjetuar.
“Atmosfera ishte e pabesueshme. Ky është derbi më i mirë që kam parë ndonjëherë. Këto ndeshje na bashkojnë me tifozët. Jam shumë i lumtur që fituam, por janë të njëjtat tri pikë që humbëm ndaj Bolognës”, tha ai.
I pyetur nëse Milani mund të luftojë për titullin e kampionit, Amorim u tregua i kujdesshëm.
“Scudetto? Nuk e di. Duhet kohë. Duhet të jemi shumë të sinqertë me tifozët. Ata nuk janë të marrë dhe e kuptojnë se në çfarë faze të rritjes ndodhet kjo skuadër dhe ky klub. Do të kemi mbrëmje magjike si kjo, por edhe vështirësi si ajo ndaj Bolognës. Gjërat nuk ndryshojnë brenda natës”, përfundoi Amorim.
Milanit i duhej kjo fitore pas humbjes ndaj Bolognës, ndërsa kuqezinjtë vazhdojnë të synojnë rikthimin në majat e futbollit italian.