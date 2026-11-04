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Demokratët James Talarico dhe Gina Hinojosa kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për të festuar natën e tyre historike të zgjedhjeve në Teksas.
Talarico, i zgjedhur senator i ri i shtetit, dhe Hinojosa, guvernatorja e re e Teksasit, festuan fitoret e tyre ndaj kandidatëve republikanë Ken Paxton dhe Greg Abbott.
Sipas raportimit të Fox News, fitoret e tyre vijnë në një kohë kur demokratët po projektohen të marrin kontrollin e të dy dhomave të Kongresit amerikan, duke sjellë ndryshime në peizazhin politik pas zgjedhjeve të mesmandatit të së martës.
Ata u takuan në restorant, ku festuan së bashku me ekipet e tyre të fushatës dhe mbështetësit e afërt, transmeton Klankosova.tv
Fitorja e Hinojosës shënon gjithashtu një moment historik, pasi ajo bëhet gruaja e parë latine që zgjidhet guvernatore e Teksasit.
Ndërkaq, Talarico bëhet demokrati i parë nga Teksasi që fiton një ulëse në Senatin amerikan që nga viti 1988. /Klankosova.tv