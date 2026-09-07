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Partia e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë (AfD), ka shënuar një fitore të thellë në zgjedhjet në landin gjerman të Saksoni-Anhaltit, duke lënë shumë pas rivalët politikë. Megjithatë, partia nuk ka arritur shumicën absolute dhe për të qeverisur do t’i nevojitej mbështetje nga një tjetër forcë politike.
Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, AfD ka siguruar 43.8 për qind të votave, ndërsa CDU-ja konservatore ka marrë vetëm 17.2 për qind, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Kreu i AfD-së në Saksoni-Anhalt, Ulrich Siegmund, e cilësoi rezultatin si “sensacional” dhe deklaroi se partia ka marrë një mandat të qartë për të qeverisur.
“Duam të fillojmë të qeverisim sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Siegmund, 35 vjeç, përpara mbështetësve të partisë.
Fitorja konsiderohet historike, pasi asnjë parti e ekstremit të djathtë nuk ka marrë kontrollin e një landi gjerman që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore. Qeverisja në nivel landi i jep partisë kompetenca të rëndësishme, përfshirë fusha si policia, arsimi dhe kultura.
Saksoni-Anhalti ka rreth 2.1 milionë banorë, ndërsa dega lokale e AfD-së është klasifikuar nga shërbimet gjermane të inteligjencës së brendshme si “ekstremiste e djathtë”. Këtë klasifikim Siegmund e ka kundërshtuar.