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Milan triumfon në transfertë ndaj Genoas, duke marrë një fitore shumë të rëndësishme me rezultat 1-2.
Shtëpinë e vendasve e heshtën Cisse dhe Pulisic, të cilët realizuan për kuqezinjtë, ndërsa Ellertsson shënoi në minutën e 88-të për të rikthyer pak shpresë te Genoa, por pa arritur të shmangte humbjen.
Kjo ishte humbja e parë për Genoan pas tri fitoreve radhazi.
Me këtë sukses, Milani ngjitet në vendin e katërt me 24 pikë, pesë më pak se lideri Lazio.
Në xhiron e ardhshme, kuqezinjtë presin Frosinonen, ndërsa Genoa do të luajë në udhëtim te Sassuolo.