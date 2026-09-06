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Frances Connolly nga Anglia fitoi rreth 134 milionë euro në lotari së bashku me bashkëshortin e saj, Paddy, në vitin 2019. Por, në vend që pasurinë ta shpenzonte për luks, ajo vendosi të dhuronte më shumë se gjysmën e saj.
Punonjësja sociale dhe mësuesja u dha shuma të mëdha parash familjarëve dhe miqve, ndërsa më pas themeloi një fondacion për të ndihmuar komunitetin ku jeton, transmeton Klankosova.tv.
Fondacioni i saj ka financuar projekte për të moshuarit dhe personat e vetmuar, ka blerë karvanë për të rinjtë që kujdesen për familjarët e tyre, ka shpërndarë pako ushqimore dhe ka vendosur defibrilatorë në klube sportive.
Connolly tha se Dolly Parton ishte frymëzim për punën e saj bamirëse.
“Përderisa fëmijët janë të sistemuar dhe kanë mjaftueshëm për të jetuar mirë, nuk e shihja kuptimin ta mbaja gjithë atë pasuri”, ka thënë ajo./Klankosova.tv