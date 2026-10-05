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“Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi!”
Ky është reagimi i sulmuesit të Kosovës, Fisnik Asllanit, disa orë pas ndeshjes së djeshme mes Kosovës dhe Austrisë.
Futbollisti kosovar ishte ai që ia dha epërsinë kombëtares me golin e tij që erdhi pas një super-asistimi nga Edon Zhegrova, transmeton Klankosova.tv
Kjo dyshe fantastike, por edhe gjithë ekipa e Dardanëve dhanë më të mirën, por austriakët arritën ta barazojnë.
Asllani tha se përkundër rezultatit, është bërë një lojë shumë e mirë.
“Fatkeqësisht nuk mundëm ta fitojmë lojën. Normalisht do të kishte qenë pak më ndryshe edhe ndjenja nëse do ta kishim fituar lojën, por kështu është në futboll, duhet ta pranojmë. Besoj që kemi bërë një lojë shumë të mirë dhe shpresoj që muajin tjetër, kur të kthehem sërish për Kombëtare, t’i bëjmë edhe dy lojëra të mira dhe të marrim sa më shumë pikë”, u shpreh Asllani.