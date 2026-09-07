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Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Fisnik Asllani, është rikthyer në stërvitje me skuadrën e Hoffenheimit.
Asllani, i cili gjatë afatit kalimtar të verës ishte pranë transferimit te RB Leipzig, tashmë i është bashkuar pjesës tjetër të ekipit në përgatitje, transmeton Klankosova.tv.
Buzëqeshja tregon gjithçka. U riktheva me djemtë”, ka shkruar Asllani në një postim të publikuar në rrjetet sociale.
Hoffenheimi ndeshjen e radhës e zhvillon të shtunën, më 12 shtator, nga ora 15:30, ndaj Stuttgartit.