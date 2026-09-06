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Fiorentina po përjeton një start makthi në sezonin e ri të Serie A. Pavarësisht investimeve rekord prej rreth 165 milionë eurosh gjatë merkatos së verës, skuadra "Viola" ka regjistruar tre humbje në tre ndeshjet e para dhe aktualisht ndodhet në fundin e tabelës.
Humbja e fundit erdhi në shtëpi ndaj Torinos, me rezultatin 1-2, duke rritur ndjeshëm presionin mbi trajnerin Fabio Grosso.
Tekniku italian tashmë po përballet me kritika të forta nga tifozët, të cilët kanë nisur të vënë në pikëpyetje vazhdimin e tij në stolin e Fiorentinës.
“Ia lë vendimet e ardhshme eprorëve të mi”, mësohet të ketë deklaruar Grosso pas sfidës, një fjali që ka shtuar edhe më shumë zërat për një ndryshim të mundshëm në drejtimin e skuadrës.