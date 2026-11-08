Lajmet e fundit
Fiorentina dhe Juventus kanë zhvilluar një ndeshje spektakolare në Firence, e cila përfundoi me barazimin 2-2.
Rezultati madje mund të kishte qenë shumë më i lartë, pasi të dyja skuadrat shpërdoruan disa raste të mira shënimi.
Vendasit kaluan të parët në epërsi me Pellegrinon, por Juventus barazoi me Woltemade. Fiorentina riktheu avantazhin me Anjien, ndërsa në fund ishte Bremer ai që shënoi për bardhezinjtë, duke vulosur rezultatin përfundimtar 2-2.
Ky barazim nuk i konvenon asnjërës skuadër. Juventus mbetet në pozitën e shtatë me 18 pikë, 11 më pak se lideri Lazio, ndërsa Fiorentina renditet në vendin e 15-të me vetëm 9 pikë.
Në xhiron e ardhshme, Fiorentina do të përballet me Monzën, kurse Juventus do të presë Venezian.