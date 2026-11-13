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Finlanda ka bërë të ditur se ushtria e saj ka zbuluar një sulm ndaj një anijeje luftarake ruse në Gjirin e Finlandës, në Detin Baltik, ndërsa Ukraina ka marrë përgjegjësinë për operacionin.
Sipas Forcave të Armatosura finlandeze, incidenti është regjistruar të mërkurën, më 11 nëntor, dhe situata është monitoruar nga autoritetet ushtarake. Helsinki ka theksuar se vendi nuk përballet me ndonjë kërcënim të menjëhershëm ushtarak.
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës ka pretenduar se qëndron pas sulmit. Mediat estoneze raportojnë se objektivi ishte një anije e vogël luftarake ruse, e cila më pas është kthyer në Shën Petersburg. Megjithatë, nuk ka ende konfirmim të pavarur për shkallën e dëmeve apo viktimat e mundshme.