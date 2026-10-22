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Nga sot ka filluar vaksinimi kundër gripit sezonal në Prishtinë.
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në kryeqytet ka njoftuar qytetarët se vaksinat mund t’i marrin në Qendrat e Mjekësisë Familjare më të afërta, aty ku funksionojnë njësitë e vaksinimit, transmeton Klankosova.tv.
Sipas njoftimit të Njësisë së Vaksinimit në QKMF Prishtinë, qytetarët duhet të kenë me vete letërnjoftimin, ndërsa për fëmijët e vegjël kërkohet certifikata e lindjes me numrin personal. Këto dokumente nevojiten për regjistrimin e të dhënave në sistem.
Ndërkohë orari i vaksinimit në QKMF vijon nga 07:00-20:00, ndërsa në QMF 07:00-13:30.