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Aleanca sot ka filluar të mbaj një takim të gjerë me strukturat e saj drejtuese dhe anëtarësinë në kryeqytet, njofton partia përmes një komunikate për media, transmeton Klankosova.tv.
Ngjarja ka filluar në ora 16:00 dhe po zhvillohet në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë.
Sipas njoftimit, në këtë takim kryetari i partisë, Ardian Gjini, do të prezantojë para strukturave platformën e re politike si dhe strategjinë e ardhshme për zhvillimin e Kosovës.
Nga subjekti politik bëhet e ditur se takimi do të jetë tërësisht i hapur për gazetarët dhe ekipet televizive, me ç’rast janë ftuar mediat që ta ndjekin nga afër këtë ngjarje.