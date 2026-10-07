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FIFA ka publikuar sot, më 7 tetor, renditjen e re botërore për kombëtaret.
Kosova ka shënuar përparim në klasifikimin e ri, duke u ngjitur dy pozita, nga vendi i 78-të në të 76-tin, me 1328.14 pikë.
Shqipëria gjithashtu ka avancuar një pozitë dhe tashmë renditet e 66-ta në botë, me 1375.78 pikë.
Në krye të renditjes nuk ka ndryshime: Spanja vazhdon të jetë lider, e ndjekur nga Argjentina, Franca dhe Anglia. Portugalia ka bërë ngjitjen më të madhe në top pesëshen, duke kaluar Brazilin dhe duke u pozicionuar në vendin e pestë.
Top 5 i FIFA-s:
Spanja
Argjentina
Franca
Anglia
Portugalia
Kosova tashmë është 10 vende pas Shqipërisë në renditjen e FIFA-s./Klankosova.tv