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FIFA ka akuzuar UEFA-n për një “fushatë shpifjeje” kundër organizatës dhe presidentit të saj, Gianni Infantino, lidhur me një plan të anuluar për përfshirjen e investitorëve privatë në biznesin e Kupës së Botës.
Përplasja ka nisur pas projektit FIFA Forward Enterprise (FFE), për të cilin UEFA ka ngritur shqetësime dhe ka kërkuar në një gjykatë në ShBA dokumente dhe prova nga FIFA, në kuadër të pretendimeve për veprime të mundshme penale në Zvicër, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
UEFA e ka akuzuar Infantinon për “keqmenaxhim kriminal” dhe ka pretenduar se vlera e projektit ishte fryrë ose përcaktuar në mënyrë të dyshimtë.
FIFA, në anën tjetër, e ka cilësuar FFE-në vetëm si një propozim që do të kërkonte miratimin e shumicës së federatave anëtare dhe të Këshillit të FIFA-s.
Organizata pretendon se kundërshtimi i UEFA-s lidhet edhe me frikën se federatat më të vogla do të fitonin më shumë fuqi financiare.
Në kuadër të procedurave në SHBA, UEFA ka kërkuar edhe dokumente nga investitori amerikan Joshua Kushner dhe kompania e tij Thrive Eternal.
Ata kishin negociuar me FIFA-n për një investim prej 4.2 miliardë dollarësh për 20 për qind të një filiali të ri komercial.
Marrëveshja u braktis në korrik pas reagimeve të mëdha publike.
UEFA pretendon gjithashtu se të drejtat e Kupës së Botës ishin nënvlerësuar në rreth 15 miliardë paund dhe se Infantino nuk kishte konsultuar plotësisht hierarkinë e FIFA-s për planin.