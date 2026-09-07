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Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, me rastin e 27-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës, i ka përcjellë urimet më të përzemërta Drejtorit të Përgjithshëm, Gazmend Hoxha, si dhe të gjithë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës.
Në letrën e urimit, Ademi ka vlerësuar lart kontributin dhe profesionalizmin e Policisë së Kosovës, si dhe bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me FFK-në në garantimin e sigurisë dhe mbarëvajtjen e ndeshjeve vendore e ndërkombëtare, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, është përgëzuar edhe përfshirja e Policisë së Kosovës në sport dhe suksesi i ekipit të saj të futsallit, i cili në edicionin e parë të garimit siguroi inkuadrimin në Superligën e Kosovës në futsall.