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Prurja më e re në Kombëtaren e Kosovës ka zbritur sonte në Prishtinë.
Lutfi Dalipi është futbollisti i ri që ka pranuar të veshë fanelën e Kosovës, duke refuzuar kombëtare të tjera, si Zvicrën dhe Shqipërinë.
Pamje të arritjes së tij në kryeqytet ka publikuar Federata e Futbollit e Kosovës.
“Sonte në aeroportin “Adem Jashari” zbriti Lutfi Dalipi, djaloshi me origjinë nga Presheva që zgjodhi të shkruajë historinë e tij me fanellën e Kosovës! Rrugëtimi ynë vazhdon, e ardhmja është e ndritur. Mirë se vjen në shtëpi, Lutfi!”, ka shkruar FFK-ja.
Vet futbollisti i ri ka thënë se është shumë i lumtur që do të luajë për Kosovën.
“Për fillim u kon zor me vendos për Kosovën ose për Shqipërinë, se jam lind në Zvicër, por me zemër e kom vendos për me lujt për Kosovën se i kom thon babushit se dua të luaj për Kosovën.”, ka thënë ai ndër të tjerash.
Dalipi ka thënë se beson se Kosova do ta ketë një skuadër shumë të fortë. /Klankosova.tv