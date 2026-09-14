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Festivali i parë shqiptar në New York do të mbahet më 19 shtator, me synimin për të bashkuar komunitetin shqiptar dhe për të promovuar kulturën, traditat dhe ushqimet tradicionale shqiptare.
Kryetari i Shoqatës Shqiptaro-Amerikane, Naser Nika, tha në emisionin “Ora” në Klan Kosova, se në festival do të ketë valle, recitime, humor, muzikë dhe aktivitete për fëmijë, ndërsa pjesëmarrja pritet të jetë e madhe nga shqiptarë që jetojnë në New York, Boston dhe shtete të tjera amerikane.
Nika tha se një nga qëllimet kryesore është afrimi i të rinjve shqiptarë dhe ruajtja e traditave ndër breza.
“Ju ftoj të gjithëve të merrni pjesë, t’ju tregojmë se sa të bashkuar jemi dhe t’ju tregojmë traditat tona, tha ai në Klan Kosova.