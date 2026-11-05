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Kinematografia frankofone do të jetë në qendër të vëmendjes në Kosovë përmes edicionit të 26-të të Festivalit të Filmit Frankofon, i cili do të mbahet nga 4 deri më 10 nëntor 2026.
Hapja e festivalit u bë të mërkurën në orën 19:00, me filmin “La Bataille de Gaulle”, me regji nga Antonin Gaudry.
Këtë vit festivali do të prezantojë një program të pasur filmash, duke sjellë para publikut krijimtarinë dhe diversitetin e kinematografisë frankofone. Përzgjedhja përfshin filma nga Franca, Belgjika, Zvicra, Kanadaja dhe Luksemburgu, si dhe bashkëprodhime të ndryshme frankofone.
Përmes këtij edicioni, festivali synon ta shndërrojë kinemanë në një urë lidhëse ndërmjet kulturave, duke nxitur dialogun, shkëmbimin kulturor dhe njohjen me perspektiva të reja artistike.
Përgjatë shtatë ditëve, publiku do të ketë mundësinë të zbulojë histori, kultura dhe qasje të ndryshme kinematografike, në një festë të filmit dhe gjuhës frankofone.
Java e Filmit Frankofon organizohet nga Ambasada e Francës në Kosovë dhe Instituti Francez i Kosovës. /KlanKosova.tv