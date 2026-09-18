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Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, sonte nga ora 20:30, mbahet koncerti përmbyllës i Festivalit DAM, duke sjellë një mbrëmje të veçantë muzikore me dy artistë të shquar nga Japonia.
Në skenën e koncertit do të prezantohen Toshiyuki Muramatsu - kontratenor dhe Masaaki Saito - pianist, të cilët do të interpretojnë një program të veçantë për publikun kosovar.
Koncerti shënon përmbylljen e edicionit të sivjetmë të Festivalit DAM, një ngjarje që i kushtohet muzikës dhe sjell në Kosovë artistë e krijues nga vende të ndryshme./Klankosova.tv