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Për nder të 28 Nëntorit, është mbajtur një ceremoni në Selanik, ku morën pjesë bashkatdhetarë, diplomatë dhe përfaqësues të autoriteteve greke.
Në mesin e të pranishmëve ishte edhe ambasadorja e Shqipërisë në Athinë, Luela Hajdaraga, raporton Top Channel, transmeton Klan Kosova.
“Sot ne festojmë festat tona të shenjta kombëtare. Këtë vit kemi edhe 55-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Greqinë, kështu që mendoj se ky është një jubile për të festuar jo vetëm festat tona, por edhe miqësinë e bukur midis Shqipërisë dhe Greqisë”, u shpreh Hajdaraga.
Disa përfaqësues të qeverisë dhe autoriteteve greke kanë shprehur gjithashtu urimet e tyre me rastin e festës.
“Jemi të gëzuar që ndodhemi këtu për të festuar këtë përvjetor të rëndësishëm të vendit fqinj dhe mik, Shqipërisë. Për ne është shumë e rëndësishme që të gjithë popujt fqinjë të kenë progres. Greqia është e angazhuar në mënyrë të qëndrueshme për të ndihmuar të gjithë Ballkanin në procesin e integrimit drejt BE-së”, tha Konstandinos Gjoulekas, zëvendësministër i Brendshëm i Greqisë. /Klankosova.tv