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Ferran Torres ka folur për transferimin e tij nga Barcelona te PSG, duke e cilësuar këtë lëvizje si një hap përpara në karrierë.
“Bisedimet me PSG-në nisën para Kupës së Botës. E kisha marrë vendimin sepse doja të luaja këtu. Jam krenar që jam bashkuar me kampionët e Evropës”, deklaroi spanjolli, transmeton Klankosova.tv.
Torres pritet të përballet së shpejti me ish-klubin e tij, Barcelonën, ndeshje që sipas tij do të jetë shumë speciale pas katër viteve e gjysmë të kaluara në Katalonjë.