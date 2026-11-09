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Policia Rajonale e Ferizajt ka njoftuar se për një javë ka shqiptuar 1.390 gjoba kundërvajtëse, si dhe janë pezulluar 15 patentë shoferë për vozitësit e mjeteve që kanë kryer shkelje të rënda në trafik.
Këto masa janë ndërmarrë për periudhën 2 deri më 8 nëntor të këtij viti.
“Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar gjithsej 27 aksidente, nga të cilat: 15 aksidente me lëndime, ku kanë mbetur të lënduar 21 persona, si dhe 12 aksidente me dëme material”, thuhet në njoftim.
Policia Rajonale e Ferizajt ka njfotuar se do të vazhdojë me aktivitete të shtuara për të parandaluar aksidentet, duke apeluar tek të gjithë shoferët e automjeteve që të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e trafikut. /Klankosova.tv