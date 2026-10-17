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Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme mirëpret konkluzionet e Këshillit Evropian mbi zgjerimin dhe të ardhmen e Bashkimit Evropian, duke e cilësuar këtë proces si një investim strategjik për paqen, sigurinë dhe prosperitetin e kontinentit.
Në reagimin e saj, MEPJ-ja vlerëson riafirmimin e parimit të meritës, sipas të cilit përparimi i vendeve kandidate drejt anëtarësimit varet nga reformat dhe rezultatet konkrete të secilit vend.
Sipas MEPJ-së, konkluzionet e Këshillit Evropian konfirmojnë rëndësinë strategjike të zgjerimit dhe e bëjnë perspektivën e anëtarësimit të vendeve të reja gjithnjë e më konkrete, shkruan Vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Ministria thekson se Shqipëria duhet të vijojë me vendosmëri dhe përgjegjësi reformat dhe negociatat, me synimin për të arritur gatishmërinë e plotë për anëtarësim.
Në përfundim, ministria thekson se rruga drejt BE-së kërkon përkushtim të vazhdueshëm dhe se përpjekjet e deritanishme duhet të shoqërohen me rezultate konkrete
Reagimi i plotë i ministrit të Jashtëm:
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme mirëpret konkluzionet e Këshillit Evropian mbi zgjerimin dhe të ardhmen e Bashkimit Evropian.
Ne vlerësojmë riafirmimin e qartë se zgjerimi është një investim gjeostrategjik në paqen, sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e Evropës. Ky është një mesazh i rëndësishëm në një kohë kur Bashkimi Evropian duhet të forcojë më tej unitetin, kapacitetin e tij për të vepruar dhe sovranitetin evropian.
Ne mirëpresim gjithashtu riafirmimin e parimit të meritës, sipas të cilit çdo vend kandidat avancon në procesin e anëtarësimit mbi bazën e progresit të vet.
Shqipëria ka qenë dhe mbetet plotësisht e angazhuar për të vijuar me vendosmëri reformat, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, dhe për të përmbushur të gjitha angazhimet dhe detyrimet që burojnë nga procesi i negociatave. Progresi ynë do të matet dhe vlerësohet mbi bazën e punës, performancës dhe rezultateve tona.
Në thelb, konkluzionet e Këshillit Evropian forcojnë më tej bindjen se zgjerimi është sot në zemër të agjendës strategjike evropiane dhe se perspektiva e anëtarësimeve të reja po bëhet gjithnjë e më konkrete.
Për Shqipërinë, si një nga vendet në pararojë të këtij procesi, përgjigjja duhet të jetë e qartë: të vijojë, pa humbur kohë, me vendosmëri dhe përgjegjësi, reformat dhe negociatat, përmes të cilave do të arrijë gatishmërinë e plotë për anëtarësim.
Ky është një shans historik për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kurrë nuk kemi qenë më pranë realizimit të aspiratës sonë më të madhe dhe më të qëndrueshme kombëtare, kërkesës së kahershme të rinisë dhe të gjithë shoqërisë shqiptare: Shqipëria në Evropë.
Por anëtarësimi nuk dhurohet. Ai fitohet, vetëm me punë, reforma, rezultate, përgjegjësi dhe përgjegjshmëri.
Rruga deri këtu ka kërkuar shumë energji, përpjekje dhe sakrifica. Shqipëria ka treguar se i ka edhe energjitë, edhe aftësitë, edhe përkushtimin.
Pikërisht sepse kemi pritur kaq gjatë dhe sepse e dimë se, në histori, mundësi të tilla nuk qëndrojnë të hapura përgjithmonë, nuk mund t’ia lejojmë vetes ta humbasim këtë moment.
Dora e zgjatur e BE-së duhet shtrënguar fort, duke ecur krah për krah deri në anëtarësim.
Duke nxjerrë mësimet nga e kaluara, ne nuk mund dhe nuk duhet të lejojmë që ky kapitull transformues i historisë sonë moderne, më i rëndësishmi për të sotmen dhe të ardhmen tonë, të bëhet historia e një tjetër shansi të humbur.