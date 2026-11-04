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Fenerbahçe ka shënuar një fitore spektakolare ndaj Liverpoolit, duke triumfuar me rezultat 3-2 në kuadër të Ligës së Kampionëve.
Liverpooli kaloi në epërsi në minutën e 25-të me Trey Nyoni, por Mason Greenwood barazoi për vendasit në minutën e 29-të.
Alexander Isak riktheu epërsinë e anglezëve në minutën e 69-të, por Archie Brown barazoi katër minuta më vonë.
Heroi i mbrëmjes ishte Vedat Muriqi, i cili në minutën e 79-të realizoi golin e fitores për Fenerbahçen, duke ndezur festën në Stamboll.
Me këtë humbje, Liverpooli pëson disfatën e parë në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.