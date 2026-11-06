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Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Zojës dhe Arlindës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku dy banoret janë përfshirë në një përplasje të fortë lidhur me temën e feminizmit.
Gjatë diskutimit, Arlinda nuk i kurseu kritikat ndaj Zojës, duke i drejtuar asaj fjalë të rënda.
“Ti ishe e tmerrshme, mos ma luaj feministen. Ti s’ki kurrfarë fuqie me lu feministen… Ti s’ki kurrfarë humaniteti”, i tha Arlinda Zojës.
Nga ana tjetër, Zoja reagoi duke kundërshtuar mënyrën se si Arlinda po e përdorte temën e feminizmit në debat.
“Mos ma përdor feminizmin në çdo situatë të mundshme”, ia ktheu Zoja.
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