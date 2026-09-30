Lajmet e fundit
Fëmijët e moshës tre dhe katër vjeç bëjnë mesatarisht më shumë se 18,500 hapa në ditë, ka treguar një studim global. Për fëmijët më aktivë, kjo shifër mund të arrijë pothuajse 30,000 hapa. Megjithatë, shkencëtarët vërejnë se numri i hapave ndryshon ndjeshëm në varësi të gjinisë, vendndodhjes gjeografike dhe faktorëve socioekonomikë.
Metodologjia e hulumtimit
Një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh analizoi të dhënat e mbledhura nga 3,570 fëmijë tre dhe katër vjeç nga 44 vende midis viteve 2018 dhe 2025. Vendet janë të ndara në gjashtë rajone të Organizatës Botërore të Shëndetësisë: Afrika, Amerikani Pan, Evropa, Azia Juglindore, Mesdheu Lindor dhe Paqësori Perëndimor. Fëmijët mbanin një pedometër në ijet e tyre për të paktën tre ditë.
Rezultatet kryesore
Numri i hapave të përditshëm varionte nga 1,124 për fëmijët më pak aktivë në 29,320 për më aktivët, me një mesatare prej 18,542. Djemtë kishin tendencë të bënin më shumë hapa. Mesatarja për djemtë trevjeçarë ishte 18,064 hapa, dhe për vajzat 16,426. Djemtë katërvjeçarë bënë mesatarisht 19,447 hapa në ditë, ndërsa vajzat e së njëjtës moshë bënë 18,321 hapa, raporton The Independent, transmeton Klankosova.tv
Fëmijët në vendet më të varfra dhe me të ardhura të mesme, si dhe fëmijët që jetojnë në zona rurale, ishin më aktivë se bashkëmoshatarët e tyre në vendet e pasura dhe zonat urbane. Studimi gjeti gjithashtu dallime të mëdha brenda rajoneve. Në rajonin evropian, për shembull, hapat e përditshëm varionin nga 5,582 në 20,266, me një mesatare prej 16,680.
Rëndësia e studimit
Gjetjet, të botuara në revistën Lancet Child & Adolescent Health, nxjerrin në pah rëndësinë e marrjes në konsideratë të kontekstit socioekonomik, mjedisor dhe gjeografik kur interpretohen nivelet e aktivitetit fizik të fëmijëve të vegjël, thanë studiuesit.
Hulumtimet e ardhshme duhet të shqyrtojnë modelet e lëvizjes së përditshme dhe ndikimin e tyre në shëndet gjatë gjithë jetëgjatësisë. Studiuesit shtojnë se vendosja e krahasimeve globale shërben si një bazë e rëndësishme për monitorimin e aktivitetit fizik në fëmijërinë e hershme, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
"Duke pasur parasysh që matja e numrit të hapave është e thjeshtë dhe lehtësisht e zbatueshme për një numër të madh njerëzish, ajo mund të bëhet një metodë praktike plotësuese për përkthimin e njohurive shkencore në mesazhe të shëndetit publik dhe sisteme monitorimi", thonë autorët.
"Megjithatë, ndryshe nga fëmijët më të rritur dhe të rriturit, lëvizja e fëmijëve parashkollorë ndikohet fuqishëm nga prindërit dhe kujdestarët. Ata luajnë një rol kyç në krijimin e mundësive dhe rutinave për aktivitetin e përditshëm."