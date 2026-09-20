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Një granatë dore është gjetur në rrugën “Arsim Muzaqi” në Vushtrri, pasi disa fëmijë e kanë parë atë dhe kanë njoftuar një kalimtar.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, dëshmitari e ka njoftuar Policinë, e cila ka dalë në vendin e ngjarjes dhe e ka siguruar zonën, raporton Klankosova.tv.
Njësitë përkatëse të Policisë kanë sekuestruar granatën e dorës, si dhe nëntë gëzhoja të pushkës së gjuetisë.
“Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime”, thotë PK./Klankosova.tv