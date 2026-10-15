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Disa prindër fillojnë ta kuptojnë më mirë ndjeshmërinë e tyre vetëm pasi lind fëmija i tyre. Ata vënë re se gjëra të ngjashme i prekin, se përjetojnë emocione të forta ose se mbingarkohen lehtësisht nga stimuj të shumtë dhe përvoja të reja.
Ngjashmëri të tilla mund t'i ndihmojnë ata të kuptojnë më mirë nevojat emocionale të fëmijës së tyre, si dhe reagimet e tyre.
Rritja e një fëmije të ndjeshëm mund të jetë sfiduese, veçanërisht nëse prindi është gjithashtu i prirur të përjetojë emocione intensive. Megjithatë, terapistja Amy Lajiness thekson se ndjeshmëria sjell edhe shumë përfitime. "Ndërgjegjësimi juaj për nevojat e tyre, aftësia juaj për t'i kuptuar ata emocionalisht dhe angazhimi juaj i thellë për mirëqenien e tyre janë një dhuratë e pamatshme", thotë ajo, raporton Parent.com.
Çfarë është një person shumë i ndjeshëm?
Hipersensibiliteti, ose ndjeshmëria emocionale, mund të shfaqet në shumë forma, duke përfshirë ADHD, autizmin dhe forma të tjera të neurodiversitetit. Por si e dini nëse ju ose fëmija juaj jeni midis 20 deri në 30 përqind të njerëzve të lindur me tiparin e ndjeshmërisë së lartë, i njohur edhe si ndjeshmëri ndaj përpunimit shqisor?
Edhe pse çdo person shumë i ndjeshëm është unik, ka disa tipare të përbashkëta që mund të vërehen që nga lindja.
Njerëz të tillë vënë re detaje që të tjerët nuk i vënë re dhe janë më reaktivë, duke i bërë ata më lehtë të mbingarkohen nga mjedisi i tyre. Ata janë jashtëzakonisht të dhembshur dhe empatikë. Ata i përjetojnë të gjitha emocionet më intensivisht, dhe përvojat pozitive dhe negative i prekin më fort se shumica. Meqenëse ata kanë tendencë të mendojnë thellë, ata kanë nevojë për më shumë kohë për të marrë vendime dhe për të kaluar nga një aktivitet në tjetrin.
Jini një model për fëmijën tuaj në kujdesin ndaj vetes
Kush ishte modeli juaj në kujdesin ndaj vetes kur ishit fëmijë, dhe a ishin nevojat e atij personi të ngjashme me tuajat? Fëmijët mësojnë nga të rriturit në jetën e tyre se si të vendosin ritmin e tyre, të vendosin kufij dhe të rregullojnë emocionet. Fëmijët shumë të ndjeshëm të rritur nga prindër që nuk janë, ose që e kanë shtypur ndjeshmërinë e tyre, kanë trashëguar një model që nuk funksionon për ta.
Nëse ky është rasti juaj, ndoshta ju mungon shumë kohë e lirë dhe pushim që sistemi juaj nervor i ndjeshëm ka nevojë për të funksionuar normalisht. Për fat të mirë, fëmija juaj do të ketë një model më të mirë për shkak të përvojave tuaja të përbashkëta. Kur kujdeseni për veten, i mësoni fëmijës suaj se është në rregull të respektojë nevojat tuaja dhe të mos diktoheni nga mjedisi.
Ftoni fëmijën tuaj t'ju bashkohet në këto momente.
Amy Lajiness sugjeron: "Një këshillë praktike që u ofroj prindërve të tillë është të lënë mënjanë kohë për relaksim dhe paqe në shtëpi. Lexoni libra së bashku, gjeni kohë për qetësi sa herë që të mundeni dhe përpiquni të hiqni dorë nga 'rregullat' e imponuara prindërore në lidhje me atë që 'duhet' të bëni.
Shfaqini vetes dashuri dhe fëmija juaj i ndjeshëm do të mësojë prej jush se si ta dojë dhe të kujdeset për veten."
Mbështetja e fëmijës suaj me emocione të forta
A keni pasur njerëz të tjerë hipersensitivë në familjen ose mjedisin tuaj si fëmijë? Nëse jo, mund të jeni ndjerë të keqkuptuar dhe të jeni përpjekur të shtypni ndjenjat tuaja të forta në mënyrë që të pranoheni nga ata përreth jush. Ndjenjat e mospërkatësisë mund të çojnë në dyshim në vetvete, ankth dhe vetmi që mund të vazhdojnë në moshë madhore.
Fëmijët kanë një nevojë zhvillimore për të parë botën e tyre të brendshme të reflektuar tek të rriturit përreth tyre.