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Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Besi, ka ndarë lajmin e bukur në Prime-n e kaluar se së bashku me partneren e tij, Valirën, janë në pritje të bëhen prindër për herë të parë.
I ftuar në emisionin "Big Cast" në Klan Kosova, Besi ka rrëfyer emocionet dhe rrugëtimin e tyre drejt prindërimit, duke treguar se trajtimet e fertilitetit, përfshirë IVF-në, u janë mundësuar si dhuratë nga Big Brother VIP Kosova.
Ai ka zbuluar se kanë kaluar nëpër disa procedura IVF, të cilat do të përbënin një kosto të madhe financiare po t’i përballonin vetë.
“Disa IVF i kena bo, që nëse i kisha bo me pare t’mia, ish kanë shumë pare e madhe…”, u shpreh Besi, duke falënderuar produksionin për mbështetjen.
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