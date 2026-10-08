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Larja e dhëmbëve të një fëmije të vogël është një sfidë e përditshme për shumë prindër, veçanërisht kur fëmija refuzon të bashkëpunojë ose e gjithë rutina është e painteresuar.
Megjithatë, krijimi i zakoneve të mira që në moshë të vogël është i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit dentar dhe parandalimin e problemeve të mëvonshme.
Dentistja pediatre Dr. Caitlin Agnew theksoi se çfarë duhet t'i kushtojnë vëmendje prindërit kur bëhet fjalë për kujdesin për dhëmbët e fëmijëve dhe cilat zakone janë të rëndësishme që në moshë të vogël, shkruan Stuff.
Vendosja e një rutine
"Kohët e fundit pata një paciente 18-muajshe, nëna e së cilës mezi arrinte të lante dhëmbët," tha Dr. Agnew. "Një këshillë e dobishme për fëmijët më të vegjël është të vendosni kokën midis këmbëve tuaja ndërsa janë shtrirë, në mënyrë që t'i shikoni poshtë. Mund t'i vendosni duart nën këmbë. Në atë moshë, mund t'i shpërqendroni me një rimë ose shprehje qesharake të fytyrës.
Gjëja e rëndësishme është thjesht të hiqni pllakën. Mos e stresoni veten nëse larja e dhëmbëve nuk zgjat saktësisht dy minuta, gjëja më e rëndësishme është të hiqni pllakën dhe të krijoni një rutinë."
Dy minuta
"Kjo është koha ideale, por nuk është gjithçka e humbur nëse nuk e bëni," thotë Dr. Agnew. Ajo shton se fluori, dieta, rutinat e rregullta dhe vizitat te dentisti janë të gjitha pjesë po aq të rëndësishme të kujdesit të përgjithshëm dentar.
Kur të filloni larjen e dhëmbëve?
"Ne ju rekomandojmë që të filloni larjen sapo të dalë dhëmbi i parë, duke përdorur një furçë dhëmbësh dhe një sasi të vogël paste dhëmbësh për fëmijë," këshillon dentisti. Vizita e parë te dentisti duhet të jetë afërsisht në të njëjtën kohë, midis moshës gjashtë dhe 12 muajsh.
Gjatë kontrollit, dentisti do të kontrollojë për dëmtime të smaltit dhe do t'u japë prindërve këshilla për dietën dhe higjienën e duhur.
Sasia e pastës së dhëmbëve
"Raftet e pastës së dhëmbëve janë një labirint i vërtetë, dhe edhe si mjeke, ndonjëherë kam vështirësi të zgjedh për fëmijët e mi," pranon Dr. Agnew.
"Për fëmijët nën gjashtë vjeç, një zgjedhje e mirë është një pastë dhëmbësh për fëmijë që përmban rreth 1,000 ppm fluor. Përqendrimet më të ulëta, si 500 ppm, nuk rekomandohen më sepse nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar se ato janë efektive në parandalimin e kaviteteve."
Ajo gjithashtu shpjegoi sasinë e saktë të pastës së dhëmbëve. Për fëmijët nën pesë vjeç, një shtresë e hollë është e mjaftueshme, dhe pas pesë ose gjashtë vjeç, mund të përdoret një sasi sa një kokërr bizeleje.
"Disa fëmijë nën gjashtë vjeç mund të përfitojnë nga një pastë dhëmbësh më e fortë për të rritur. Kjo vlen për fëmijët që tashmë kanë kavitete, smalt të dëmtuar ose pinë ujë nga një enë. Është mirë të konsultoheni me dentistin tuaj për këtë," përfundoi ajo.
Pse janë të rëndësishëm dhëmbët e qumështit?
"Dhëmbët e qumështit janë jashtëzakonisht të rëndësishëm," thekson Dr. Agnew. Ato janë thelbësore për ushqyerjen e duhur, kursejnë hapësirë për dhëmbët e përhershëm dhe ndihmojnë në zhvillimin e të folurit. Nga ana tjetër, dhëmbët e prishur të qumështit mund të shkaktojnë dhimbje, dhe hulumtimet kanë treguar se ato mund të ndikojnë negativisht në të nxënit dhe rritjen e përgjithshme të një fëmije.