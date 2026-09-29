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Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në fshatin Treboviq të Pejës.
Burimet e Klankosova.tv bëjnë me dije se atje një fëmijë e ka humbur jetën.
Dyshohet se atë e zunë dyert e oborrit.
Rasti u konfirmua për Klankosova.tv edhe nga Policia, përmes zëdhënësit rajonal të Pejës Driton Rugova.
"Më datën 29.09.2026, rreth orës 09:30, Policia është njoftuar nga Emergjenca e Spitalit rajonal në Pejë se është pranuar një fëmijë pa shenja jete. Njësitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, në fshatin Treboviq-Pejë, si dhe në Spitalin rajonal në Pejë, me qëllim të sqarimit të rrethanave që kanë të bëjnë me rastin. Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës iu është liruar familjarëve për ceremoni mortore", tha Rugova për Klankosova.tv.