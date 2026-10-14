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Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit, ka miratuar zgjerimin e sistemit fotovoltaik në stadiumin “Air Albania”, duke vijuar investimet në energjinë e rinovueshme, me synimin për të rritur eficiencën energjetike, reduktuar kostot e energjisë elektrike dhe minimizuar ndikimin në mjedis.
Sipas njoftimit, ky projekt vjen pas rezultateve pozitive të sistemit ekzistues, të instaluar nga FSHF në tarracën e stadiumit, i cili ka kontribuar ndjeshëm në reduktimin e shpenzimeve të energjisë dhe në uljen e emetimeve të dioksidit të karbonit (CO₂), transmeton Klankosova.tv.
Bëhet e ditur se vetëm gjatë periudhës mars-tetor 2026, sistemi fotovoltaik i stadiumit “Air Albania” ka mundësuar shmangien e emetimit të rreth 471.2 tonëve CO₂, një ndikim mjedisor i përllogaritur si ekuivalent me mbjelljen e 25,728 pemëve.
“Rezultate të rëndësishme janë arritur edhe në ambientet e Shtëpisë së Futbollit, ku përdorimi i energjisë së rinovueshme ka kontribuar në shmangien e emetimit të 653.4 tonëve CO₂, ekuivalent me mbjelljen e 35,677 pemëve. Në total, investimet e FSHF-së në këto dy impiante kanë mundësuar reduktimin e emetimeve me rreth 1,124.6 tonë CO₂, një ndikim mjedisor i përllogaritur si ekuivalent me mbjelljen e 61,405 pemëve”, thuhet në njoftim.
Zgjerimi i miratuar i sistemit fotovoltaik në stadiumin “Air Albania” synon të rrisë më tej prodhimin e energjisë së pastër, duke mundësuar mbulimin e një pjese edhe më të madhe të nevojave energjetike të stadiumit. Ky investim pritet të sjellë përfitime të mëtejshme ekonomike dhe mjedisore, duke reduktuar varësinë nga energjia elektrike e marrë nga rrjeti dhe duke kontribuar në uljen e gjurmës së karbonit.
Përmes këtyre investimeve, FSHF vijon angazhimin për modernizimin e infrastrukturës sportive dhe integrimin e parimeve të qëndrueshmërisë mjedisore në aktivitetin e saj.