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Federata Rumune e Futbollit, FRF ka prezantuar një karton të ri të zi për të ndihmuar në parandalimin e sjelljes abuzive nga prindërit në ndeshjet e ekipeve të të rinjve.
Përveç kartonëve standardë të verdhë dhe të kuq, të cilët përcaktojnë sanksione disiplinore për lojtarët individualë në fushë, gjyqtarët do të kenë një karton të zi që mund të përdoret për të anuluar ndeshjen nëse vërejnë sjellje të papërshtatshme nga spektatorët ose prindërit.
FRF tha se masa ishte hartuar për të luftuar “ngacmimin dhe presionin e ushtruar nga prindërit dhe spektatorët në tribuna”, duke e bërë atë federatën e parë të futbollit që prezanton një masë të tillë, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
Kartoni i zi që do të shfaqet do të jetë pjesa e fundit e një procesi me tre hapa. Në rastin e parë, gjyqtari do ta pezullojë përkohësisht ndeshjen dhe do t’u kërkojë trajnerëve të flasin drejtpërdrejt me mbështetësit dhe prindërit e ekipit të tyre, ndërsa një njoftim do t’u komunikohet edhe mbështetësve nëse do të jetë në dispozicion një sistem adresimi publik.
Nëse sjellja vazhdon, gjyqtari do ta pezullojë ndeshjen për 10 minuta dhe do t’i dërgojë ekipet nga fusha në dhomat e tyre të zhveshjes, ndërsa do t’u kërkojë përsëri trajnerëve të përpiqen të ulin tensionet në sjelljen e atyre që janë në tribuna.
“Nëse sjellja abuzive vazhdon edhe pas rifillimit të lojës, gjyqtari fishkëllen e fundit. Ndeshja ndërpritet përgjithmonë dhe nuk mund të rifillojë”, thuhet në njoftim.
Procedura e re është hartuar për të parandaluar abuzimin ndaj futbollistëve të rinj, anëtarëve të stafit të trajnerëve, gjyqtarëve, zyrtarëve të ndeshjeve ose prindërve dhe spektatorëve të tjerë të pranishëm.