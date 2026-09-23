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Tifozët irlandezë që do të udhëtojnë në Prishtinë për përballjen me Kosovën janë këshilluar të planifikojnë me kujdes lëvizjet e tyre dhe të respektojnë rregullat e sigurisë gjatë qëndrimit në kryeqytetin kosovar.
Federata e Futbollit të Irlandës, ka publikuar më 22 shtator një udhëzues të detajuar për mbështetësit e saj, me informacione rreth hyrjes në stadium, transportit, sigurisë dhe dokumenteve që duhet të kenë me vete.
Ndeshja Kosovë–Irlandë do të zhvillohet të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri”, në kuadër të edicionit të ri të Ligës së Kombeve të UEFA-s.
FAI u ka bërë thirrje tifozëve që të mbërrijnë herët në stadium, duke marrë parasysh kontrollet e sigurisë dhe procedurat e hyrjes. Stadiumi “Fadil Vokrri”, i cili ndodhet në qendër të Prishtinës, ka kapacitet për rreth 13 mijë spektatorë.
Tifozët duhet t’i kenë biletat në format digjital ose të printuar. Para hyrjes në stadium mund t’u kërkohet të identifikohen nga Policia e Kosovës ose nga sigurimi i stadiumit. FAI u ka rekomanduar gjithashtu që në telefon të kenë një fotografi ose skanim të pasaportës.
Në stadium nuk do të ketë hapësirë për ruajtjen e çantave, ndaj tifozëve u është kërkuar të marrin me vete vetëm çanta të vogla dhe të shmangin sendet që mund të pengojnë procesin e kontrollit.
Për udhëtimin drejt Prishtinës, FAI ka veçuar Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” si opsionin kryesor. Si alternativë është përmendur Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit, megjithëse lidhjet e transportit prej tij drejt Prishtinës janë më të kufizuara.
Federata irlandeze ka informuar tifozët edhe për mundësitë e transportit nga aeroporti drejt qendrës së Prishtinës. Përveç transportit publik, në dispozicion janë edhe taksitë dhe shërbimet lokale të transportit. Në udhëzues përmenden aplikacionet Nisu dhe eTaxi, ndërsa tifozët janë paralajmëruar se Uber dhe Bolt nuk operojnë në Kosovë.
Sa i përket biletave, FAI ka konfirmuar se ndeshja është shitur e gjitha. Për këtë arsye, tifozëve u është bërë thirrje që të mos blejnë bileta nga burime të paautorizuara, për shkak të rrezikut të mashtrimit ose refuzimit të hyrjes në stadium.
Në pjesën për sigurinë, FAI e përshkruan Prishtinën si një qytet përgjithësisht të sigurt dhe mikpritës për tifozët që udhëtojnë për ndeshjen. Megjithatë, tifozëve u është rekomanduar të tregojnë kujdes me sendet personale, veçanërisht në zonat me shumë njerëz.
Për hyrjen në Kosovë, tifozët irlandezë nuk kanë nevojë për vizë. FAI u ka kërkuar që gjatë qëndrimit në vend të respektojnë udhëzimet e policisë, kujdestarëve dhe stafit të stadiumit.
Një këshillë e veçantë lidhet me shfaqjen e simboleve kombëtare. Federata irlandeze u ka bërë thirrje tifozëve që të mos shfaqin flamuj të vendeve të tjera të rajonit, qofshin ata flamuj aktualë apo historikë.
Kosova dhe Irlanda do të përballen të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri”, në ndeshjen e parë të edicionit të ri të Ligës së Kombeve.