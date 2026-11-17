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FBI ka lëshuar një paralajmërim urgjent për sulme kibernetike në mbarë botën, duke bërë të ditur se kriminelët kibernetikë dhe hakerët e lidhur me aktorë shtetërorë po përdorin inteligjencën artificiale për të automatizuar sulmet ndaj bizneseve dhe organizatave.
Sipas paralajmërimit të FBI-së, hakerët po shfrytëzojnë një platformë të fuqizuar nga inteligjenca artificiale, të quajtur ARTEX, e cila mundëson depërtimin në sistemet e organizatave brenda një kohe shumë të shkurtër.
Kjo teknologji mundëson që procesi i sulmit, nga identifikimi i objektivit deri te marrja e qasjes së privilegjuar në sisteme, të realizohet për më pak se tri orë.
FBI ka bërë të ditur se ARTEX është përdorur edhe në sulmin ndaj zinxhirit të furnizimit të kompanisë ConnectWise, në tetor, ku u ekspozuan mjediset e klientëve të Microsoft 365.
Në këtë rast, sipas FBI-së, janë tentuar procese autentifikimi ndaj më shumë se 2 mijë e 250 organizatave që përdornin shërbimet përkatëse.
Në paralajmërimin e saj, FBI u ka bërë thirrje bizneseve dhe organizatave që të forcojnë kontrollet e qasjes në sistemet e tyre, të monitorojnë aktivitetet e dyshimta të automatizuara dhe të raportojnë rastet e mundshme të sulmeve kibernetike.
The #FBI issued a FLASH advisory warning that cybercriminals and state-aligned hackers are exploiting ARTEX, a super intelligence-powered penetration testing framework, to automate attacks against businesses and organizations worldwide. ARTEX can accelerate intrusions from… pic.twitter.com/TwsbGYJfH4— FBI Dallas (@FBIDallas) November 17, 2026